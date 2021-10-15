Еще четыре области идут в "красную" зону: где и когда усилят карантин

В "красной" зоне будут еще 4 области / УНИАН

Пандемия бушует, а карантин набирает оборотов. Еще четыре области Украины переходят в "красную" зону.

Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области вслед за Херсонской станут "красными" с 18 октября.

Об этом заявил министр Олег Немчинов в Facebook. По его словам, соответствующее решение в пятницу, 15 октября, приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Установить "красный" уровень эпидемиологической опасности распространения COVID-19 в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях", - указано в сообщении.

Напомним, по состоянию на 15 октября в Украине используются все зоны адаптивного карантина ‒ "красная", "оранжевая" и "желтая". За минувшие сутки уровень эпидемической опасности ухудшился до "красного" в Херсонской области и до "оранжевого" - в Киевской.

Читайте такжеЛяшко рассказал, будут ли отстранять от работы невакцинированных медиковТакже Главред писал, что на утро пятницы, 15 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 13 624 жителей страны. В том числе заболели 1177 детей и 170 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 4 947 человек; летальных случаев - 202; выздоровели - 4 591 человек.