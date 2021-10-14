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Ляшко рассказал, будут ли отстранять от работы невацинированных медиков

14 октября 2021, 21:06
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Одной дозой вакцины уже привито около 90% медицинских работников.

Медики, доплаты
Медики могут работать без прививки / УНИАН

Министр здравоохранения Виктор Ляшко ответил на волнующий украинцев вопрос о том, будут отстранять от работы невакцинированных медиков.

В эфире ТСН он заявил, что медиков пока не вносят в перечень профессий, вакцинация от коронавирусной инфекции для которых является обязательной.

"Сейчас мы смотрим, чтобы внесения медиков в перечень обязательной вакцинации не уменьшило доступ к медицинским услугам. Если мы отстраним, например, двух-трех реаниматологов от работы, это будут иметь гораздо худшие последствия, чем продолжение их работы", - подчеркнул министр.

Обязательная вакцинация в Украине: кто уже в списке

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса является обязательной.

Согласно документу, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
  • местных государственных администраций и их структурных подразделений;
  • учреждений высшего, последипломного, профессиональной перед высшими, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.
  • организаций и учреждений сферы управления центральных органов исполнительной власти;
  • заведений предоставления соцуслуг, защиты прав детей и центров для реабилитации;
  • учреждений и предприятий, входящих в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Напомним, в Украине расширили перечень профессий, для которых вакцинация от коронавирусной болезни будет обязательной. Если работники не получат прививки до конца месяца, их отстранят от работы.

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медики новости Украины Виктор Ляшко вакцинация от коронавируса
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