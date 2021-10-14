Ляшко рассказал, будут ли отстранять от работы невацинированных медиков

Медики могут работать без прививки / УНИАН

Министр здравоохранения Виктор Ляшко ответил на волнующий украинцев вопрос о том, будут отстранять от работы невакцинированных медиков.

В эфире ТСН он заявил, что медиков пока не вносят в перечень профессий, вакцинация от коронавирусной инфекции для которых является обязательной.

"Сейчас мы смотрим, чтобы внесения медиков в перечень обязательной вакцинации не уменьшило доступ к медицинским услугам. Если мы отстраним, например, двух-трех реаниматологов от работы, это будут иметь гораздо худшие последствия, чем продолжение их работы", - подчеркнул министр.

Обязательная вакцинация в Украине: кто уже в списке

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса является обязательной.

Согласно документу, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессиональной перед высшими, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

организаций и учреждений сферы управления центральных органов исполнительной власти;

заведений предоставления соцуслуг, защиты прав детей и центров для реабилитации;

учреждений и предприятий, входящих в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Напомним, в Украине расширили перечень профессий, для которых вакцинация от коронавирусной болезни будет обязательной. Если работники не получат прививки до конца месяца, их отстранят от работы.