Ляшко рассказал, будут ли отстранять от работы невацинированных медиков

Одной дозой вакцины уже привито около 90% медицинских работников.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко ответил на волнующий украинцев вопрос о том, будут отстранять от работы невакцинированных медиков.
В эфире ТСН он заявил, что медиков пока не вносят в перечень профессий, вакцинация от коронавирусной инфекции для которых является обязательной.
"Сейчас мы смотрим, чтобы внесения медиков в перечень обязательной вакцинации не уменьшило доступ к медицинским услугам. Если мы отстраним, например, двух-трех реаниматологов от работы, это будут иметь гораздо худшие последствия, чем продолжение их работы", - подчеркнул министр.
Обязательная вакцинация в Украине: кто уже в списке
Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса является обязательной.
Согласно документу, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и их структурных подразделений;
- учреждений высшего, последипломного, профессиональной перед высшими, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.
- организаций и учреждений сферы управления центральных органов исполнительной власти;
- заведений предоставления соцуслуг, защиты прав детей и центров для реабилитации;
- учреждений и предприятий, входящих в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
Напомним, в Украине расширили перечень профессий, для которых вакцинация от коронавирусной болезни будет обязательной. Если работники не получат прививки до конца месяца, их отстранят от работы.