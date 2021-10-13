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Навакцинарованных украинцев отстранят от работы: в Минздраве напомнили профессии и озвучили сроки

13 октября 2021, 12:27
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Отстраненные украинцы останутся без заработной платы.

Вакцинация
Виктор Ляшко назвал дедлайн / Reuters

В Украине невакцинированных от коронавируса сотрудников образовательных учреждений не будут допускать к работе.

Отстранение начнется уже с ноября текущего года, сообщили в пресс-центре Минздрава.

Так, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, если до ноября сотрудники сферы образования не будут иметь прививки против COVID-19, то будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы.

Читайте также"Обходят иммунитет от вакцины": инфекционист назвал самые опасные штаммы коронавируса"Вакцинация для педагогов является возможностью не только продолжать работать и предоставлять качественные знания ученикам. В первую очередь речь идет о защите своей жизни и здоровья, безопасности детей", - подчеркнул Ляшко.

Обязательная вакцинация в Украине: кто еще в списке

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса является обязательной.

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Согласно документу, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
  • местных государственных администраций и их структурных подразделений;
  • учреждений высшего, последипломного, профессиональной перед высшими, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Напомним, по состоянию на утро среды, 13 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 309 жителей страны. В том числе заболели 1588 детей и 288 медработников. За минувшие 24 часа был госпитализирован 4901 человек; летальных случаев - 471 (сутками ранее было 352); выздоровели - 6 462 человека.

Автор: Сергей Кущ
viber
вакцинация коронавирус
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