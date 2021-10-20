"Или вакцинация, или – изоляция": Кличко заявил, что Киев на пороге "красной" зоны

Мэр подчеркнул, что столица находится на пороге красной зоны. / Униан

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что Киев сейчас оказался на пороге красной зоны карантина, а кровати в столичных больницах стремительно заполняются больными коронавирусом. Единственный способ избежать суровых ограничений – массовая вакцинация.

"За прошедшие сутки в Киеве - более 1000 новых больных и 29 летальных случаев. Более 500 человек попали в больницы. Большинство из них – в тяжелом состоянии. Койки в столичных больницах стремительно заполняются. Киев – на пороге "красной" зоны", – написал он в своем Telegram-канале

Мэр отметил, что сейчас единственный способ остановить распространение коронавируса и избежать суровых ограничений – массовая вакцинация. Он подчеркнул, что 98% госпитализированных в больницы – это не привитые люди.

"Я понимаю, что мое обращение для части людей – непопулярное. Но самое важное для меня – сохранить здоровье и жизни киевлян! Не допустить коллапса медицинской системы, которая может не справиться со слишком большим количеством больных. Как это было в некоторых странах во время прошлых волн коронавируса.", – эмоционально обратился Кличко к жителям Киева

"Помните: вирус блокирует полноценную жизнь. И выбор у нас невелик: или вакцинация, или – изоляция! – добавил Кличко

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Стоит отметить, что 18 октября председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в Киеве уже есть основания для объявления красной зоны карантина.

COVID-19 в Украине: последние новости

За минувшие сутки, 19 октября, в Украине зафиксировали 18 912 новых больных COVID-19. Среди них 1 447 детей и 435 медицинских работников. Важно то, что растет и количество людей, нуждающихся в госпитализации. В некоторых регионах есть проблема с наличием мест в больницах.

На этой неделе красную зону карантина могут ввести в еще 4 областях. В этих регионах критическая динамика заболеваемости.

В то же время сейчас Украина на 3 месте в Европе по количеству смертей: абсолютные рекорды за все время пандемии