Еще четыре области оказались на грани попадания в "красную" зону: список

Коронавирус в Украине не утихает / УНИАН

"Красная" зона карантина в Украине на этой неделе может расшириться. Карантин могут ужесточить еще в четырех областях.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко сообщил , что 4 региона показывают достаточно критическую динамику.

Согласно прогнозу эксперта, под угрозой попадания в "красную" зону находятся:

Житомирская область,

Луганская область,

Сумская область,

Харьковская область.

Смертей от коронавируса будет больше

По словам Ганиченко, за последние две недели количество смертельных случаев из-за COVID-19 в Украине выросло на 17% — в среднем до 300 человек в сутки. Поэтому по уровню смертности из-за осложнений заболевания Украину опережает только Румыния.

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Аналитик прогнозирует, что одновременно до конца года из-за осложнений COVID-19 в Украине может умереть от 68 до 92 тысяч человек.

Читайте такжеВ Украине хотят отменить приказ Минздрава об обязательной вакцинации: в ОАСК сообщили подробностиНапомним, на сегодняшний день пять регионов Украины находится в "красной" зоне адаптивного карантина. Это - Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Херсонская области. Власти не исключают расширения этого списка. В частности, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что уже есть повод "очертить" красным грифом и столицу.