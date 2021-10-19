Еще четыре области оказались на грани попадания в "красную" зону: список

Карантинные правила могут ужесточить уже на этой недели.
"Красная" зона карантина в Украине на этой неделе может расшириться. Карантин могут ужесточить еще в четырех областях.
Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко сообщил, что 4 региона показывают достаточно критическую динамику.
Согласно прогнозу эксперта, под угрозой попадания в "красную" зону находятся:
- Житомирская область,
- Луганская область,
- Сумская область,
- Харьковская область.
Смертей от коронавируса будет больше
По словам Ганиченко, за последние две недели количество смертельных случаев из-за COVID-19 в Украине выросло на 17% — в среднем до 300 человек в сутки. Поэтому по уровню смертности из-за осложнений заболевания Украину опережает только Румыния.
Аналитик прогнозирует, что одновременно до конца года из-за осложнений COVID-19 в Украине может умереть от 68 до 92 тысяч человек.
Читайте такжеВ Украине хотят отменить приказ Минздрава об обязательной вакцинации: в ОАСК сообщили подробностиНапомним, на сегодняшний день пять регионов Украины находится в "красной" зоне адаптивного карантина. Это - Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Херсонская области. Власти не исключают расширения этого списка. В частности, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что уже есть повод "очертить" красным грифом и столицу.