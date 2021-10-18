Красная зона карантина: в Одессе и Днепре горожане буквально штурмуют пункты вакцинации

В некоторых центрах желающих вакцинироваться настолько много, что это перерастает в давку.
В Днепре и Одессе в центрах массовой вакцинации с самого утра выстраиваются огромные очереди людей, желающих сделать прививку от коронавируса. Оба города, напомним, находятся в красной зоне карантина.
Например, в Днепр только в центре вакцинации Менора в очереди с утра стояло около 500 человек. Они пришли получить первую дозу вакцины. Сегодня только в этом центре должны вакцинировать 6 000 человек. Это в 10 раз больше, чем было в субботу, 16 октября, сообщает UATV.
На этих выходных, 16 и 17 октября в пунктах вакцинации в Одессе также наблюдали огромные очереди. Люди пытались успеть сделать прививку до введения ограничений красной зоны.
Большинство желающих пройти вакцинацию отправились в торговые центры. Самые масштабные очереди заметили в Fontan Sky. Там прививку приходилось ждать по несколько часов, сообщает Vgorode.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине
- За сутки 17 октября в Украине зафиксировали 11 288 новых случаев коронавируса. Важно то, что растет и количество людей, нуждающихся в госпитализации. В некоторых регионах есть проблема с наличием мест в больницах.
- В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19 Запорожская, Донецкая, Одесская и Днепропетровская область с 18 октября переходят в красную зону карантинных ограничений.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что перечень профессий, представители которых должны быть вакцинированы, расширят дважды.
- К слову, ужесточат правила и для межобластных поездок. С 21 октября ездить на поездах межобластного сообщения можно только при наличии сертификата о вакцинации или результата ПЦР-теста, или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действует 72 часа.