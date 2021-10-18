Красная зона карантина: в Одессе и Днепре горожане буквально штурмуют пункты вакцинации

В Одессе и Днепре выстроились огромные очереди на вакцинацию ( / Фото: uatv.ua

В Днепре и Одессе в центрах массовой вакцинации с самого утра выстраиваются огромные очереди людей, желающих сделать прививку от коронавируса. Оба города, напомним, находятся в красной зоне карантина.

Например, в Днепр только в центре вакцинации Менора в очереди с утра стояло около 500 человек. Они пришли получить первую дозу вакцины. Сегодня только в этом центре должны вакцинировать 6 000 человек. Это в 10 раз больше, чем было в субботу, 16 октября, сообщает UATV.

На этих выходных, 16 и 17 октября в пунктах вакцинации в Одессе также наблюдали огромные очереди. Люди пытались успеть сделать прививку до введения ограничений красной зоны.

Большинство желающих пройти вакцинацию отправились в торговые центры. Самые масштабные очереди заметили в Fontan Sky. Там прививку приходилось ждать по несколько часов, сообщает Vgorode.

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