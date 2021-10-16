Отмена масочного режима и 70-80% вакцинированных: Ляшко назвал план ослабления карантина в Украине

В Украине пока рано говорить об отмене масочного режима - Ляшко / Фото Reuters

На данный момент власти не готовы обсуждать отмену масочного режима в Украине. В стране мало людей вакцинировались от COVID-19, и только тогда, когда показатель вакцинации составит 70-80%, можно будет говорить о реализации данной инициативы. Прививка от коронавируса защищает от тяжелого течения заболевания. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В интервью Радио Свобода он рассказал о том, что об отмене масочного режима пока говорить нельзя из-за низкого уровня вакцинации в стране. Вопрос можно будет обсуждать, когда вакцинируются большинство украинцев.

"У нас достаточно малое количество вакцинированных лиц, чтобы мы могли пренебрегать противоэпидемическими правилами. Поэтому давайте догоним вакцинацию до 70% до 80%, дальше будем принимать решение, можем ли избавиться от масок на лице, или нет", - сказал министр.

По его словам, когда вакцинированных от COVID-19 мало, становится непростой задачей реализация мероприятий по отмене масочного режима и перепроверки коронавирусного сертификата.

Также глава Минздрава уточнил, что прививка должна защищать от средней и тяжелой формы заболевания коронавирусом.

Реклама

"... И плюс вакцинирован, мы говорим, 100% защищает от средней тяжести и тяжелого течения", - подчеркнул Виктор Ляшко.

Смотрите видео ТСН – в Украине закроют школы, где уровень вакцинации персонала меньше 80%

Вакцинация от коронавируса в Украине

На заседании Кабинета министров 22 сентября было одобрено решение об обязательной вакцинации от COVID-19 в Украине. Прививки должны сделать работники учебных заведений, центральных органов власти и их территориальных подразделений и местных государственных администраций.

В Минздраве 13 октября заявили, что готовится проект изменений, который предусматривает расширение категории лиц, которым предстоит вакцинация в обязательном порядке. Речь идет о работниках сферы управления центральных органов исполнительной власти, сотрудниках центров предоставления социальных услуг, а также работниках предприятий критической инфраструктуры.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предположил, что в Украине будет и дополнительная вакцинация от COVID-19. Речь идет о еще одной прививке спустя 6-8 месяцев после прохождения полного прививочного курса.