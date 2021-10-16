УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Отмена масочного режима и 70-80% вакцинированных: Ляшко назвал план ослабления карантина в Украине

16 октября 2021, 11:43

Вакцина от COVID-19 на 100% должна защитить от среднего и тяжелого течения болезни, сказал Виктор Ляшко.

коронавирус
В Украине пока рано говорить об отмене масочного режима - Ляшко / Фото Reuters

На данный момент власти не готовы обсуждать отмену масочного режима в Украине. В стране мало людей вакцинировались от COVID-19, и только тогда, когда показатель вакцинации составит 70-80%, можно будет говорить о реализации данной инициативы. Прививка от коронавируса защищает от тяжелого течения заболевания. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В интервью Радио Свобода он рассказал о том, что об отмене масочного режима пока говорить нельзя из-за низкого уровня вакцинации в стране. Вопрос можно будет обсуждать, когда вакцинируются большинство украинцев.

"У нас достаточно малое количество вакцинированных лиц, чтобы мы могли пренебрегать противоэпидемическими правилами. Поэтому давайте догоним вакцинацию до 70% до 80%, дальше будем принимать решение, можем ли избавиться от масок на лице, или нет", - сказал министр.

По его словам, когда вакцинированных от COVID-19 мало, становится непростой задачей реализация мероприятий по отмене масочного режима и перепроверки коронавирусного сертификата.

Также глава Минздрава уточнил, что прививка должна защищать от средней и тяжелой формы заболевания коронавирусом.

Реклама

"... И плюс вакцинирован, мы говорим, 100% защищает от средней тяжести и тяжелого течения", - подчеркнул Виктор Ляшко.

Смотрите видео ТСН – в Украине закроют школы, где уровень вакцинации персонала меньше 80%

Вакцинация от коронавируса в Украине

На заседании Кабинета министров 22 сентября было одобрено решение об обязательной вакцинации от COVID-19 в Украине. Прививки должны сделать работники учебных заведений, центральных органов власти и их территориальных подразделений и местных государственных администраций.

В Минздраве 13 октября заявили, что готовится проект изменений, который предусматривает расширение категории лиц, которым предстоит вакцинация в обязательном порядке. Речь идет о работниках сферы управления центральных органов исполнительной власти, сотрудниках центров предоставления социальных услуг, а также работниках предприятий критической инфраструктуры.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предположил, что в Украине будет и дополнительная вакцинация от COVID-19. Речь идет о еще одной прививке спустя 6-8 месяцев после прохождения полного прививочного курса.

viber
маски новости Украины Виктор Ляшко вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Отмена масочного режима и 70-80% вакцинированных: Ляшко назвал план ослабления карантина в Украине». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 15 октября: что нельзя делать в Куприянов день и как не попасть в бедуПриметы на 15 октября: что нельзя делать в Куприянов день и как не попасть в беду Самый вкусный десерт за 5 минут: ароматные груши в тестеСамый вкусный десерт за 5 минут: ароматные груши в тесте Еще четыре области идут в "красную" зону: где и когда усилят карантинЕще четыре области идут в "красную" зону: где и когда усилят карантин Может вызвать рак: в известных украинских супермаркетах нашли опасную выпечкуМожет вызвать рак: в известных украинских супермаркетах нашли опасную выпечку Шантаж Газпрома из-за СП-2 и газовый кризис в ЕС продолжаются: в Европе снова взлетела цена на газШантаж Газпрома из-за СП-2 и газовый кризис в ЕС продолжаются: в Европе снова взлетела цена на газ

Последние новости

11:43

Отмена масочного режима и 70-80% вакцинированных: Ляшко назвал план ослабления карантина в Украине

11:36

Огненное ДТП на Закарпатье: среди жертв - участница венгерского талант-шоу и футболистка из Чопа

11:06

Тыква на Хэллоуин своими руками: как сделать самую страшную Видео

11:01

В Индонезии во время изучения реки утонули 11 детей

10:59

Финансовый гороскоп на неделю 18-24 октября: неожиданное богатство, долги или выгодное предложение Видео

Реклама
10:46

Участница шоу Холостяк победила в конкурсе Мисс Украина Вселенная 2021: как выглядит красавица

10:23

"Никаких команд не надо": Данилов сделал заявление об ответном огне по боевикам "ЛДНР" на Донбассе

09:44

В США временно перестали делать подросткам прививки вакциной Moderna: в чем причина

09:26

На Закарпатье в страшной аварии заживо сгорели патрульный, военный и две девушки 17 и 18 лет

09:19

Гороскоп на 16 октября 2021 для всех знаков Зодиака: ошибки прошлого или проверка на прочность Видео

09:12

Значение имени Денис: судьба, характер и совместимость

08:43

"У нас будет 10 сложных дней": в СНБО рассказали, когда ждать начала пика новой волны коронавируса Видео

08:24

Коронавирус в Украине 16 октября: за сутки выявили почти 13 тыс. новых зараженных COVID-19

07:52

В США заявили, что вакцинация в 11 раз снижает риск смерти от последствий коронавируса Видео

07:45

Крах империи: возможен ли дефолт США мнение

07:21

Путин нервничает из-за Северного потока-2, его шантаж не работает - Витренко

07:10

Синоптики пообещали украинцам на выходные солнце и заморозки

06:29

Путь к злоупотреблениям и протестам, или Что не так с вакцинацией педагогов мнение

06:02

Самые модные женские сапоги зима 2021 2022, в которых захочется шагать хоть на край света Фото

05:28

Ученые рассказали, что нужно есть для снижения холестерина в теле

Реклама
05:02

Твердый и жидкий шампунь: трихолог объяснила, какое средство лучше Видео

04:41

Раскрыты уникальные свойства тыквенных семечек: польза удивительная

04:18

Ученые поведали, как пить антибиотики без вреда для здоровья

03:50

Живите без ограничений: список продуктов, которые можно есть на ночь без вреда для фигуры

03:26

Лунный гороскоп на неделю 18-24 октября: денежная премия, сплетни врагов или судьбоносный день Видео

02:40

В Минцифры ответили, почему еМалятко так часто "ломается" Видео

02:07

День Босса 2021 в Украине – поздравления и прикольные картинки

01:44

Приметы на 16 октября: что нельзя делать в день Дениса и как не попасть в беду Видео

01:15

Удивительные свойства грибов: диетологиня рассказала, почему так важно их употреблять

00:51

Ученые изобрели лекарство от поздних стадий рака: препарат уничтожил множественные опухоли

15 октября, пятница
23:59

Рfizer и BioNTech хотят вакцинировать детей: компании запросили лицензию Видео

23:57

Гастроэнтеролог пояснила, на какие болезни может указывать изжога

23:46

В Украину едет глава Пентагона: опубликован план визита

23:22

Как с иголки: в Украине появилось совершенно "новое село" Видео

23:03

У Зеленского оценили возможность отставки министра обороны

22:39

"Документ совершенно секретный": Данилов раскрыл детали Плана обороны Украины Видео

22:25

Цифра шокирующая: в СНБО спрогнозировали пик волны коронавируса Видео

22:08

Экс-министр экологии отказался от 2 лицензий на добычу недр: СНБО взялся за охрану окружающей среды Видео

21:57

Как жить дольше: три продукта, которые снизят риск преждевременной смерти Видео

21:45

Данилов рассказал о двух важных стратегиях, которые сегодня утвердили

Реклама
21:06

Российских супермаркетов в Украине не будет - СНБО Видео

21:02

СНБО призвал Кабмин немедленно оценить работу одного из министерств Видео

20:44

Названа причина сложных пробуждений зимой: дело в здоровье Видео

20:37

В СНБО рассказали о госизмене и отчитались о выполнении санкций по контрабандистам Видео

20:12

Украина ввела санкции против 237 человек - Данилов Видео

20:05

СНБО утвердил первый в истории План обороны Украины Видео

19:57

Нас ждёт "веселая" зима мнение

19:40

"Это дело двух звонков": Арестович составил план во возвращению Донбасса Видео

19:20

"Замерзают уши": пациенты жалуются на жуткие условия в больнице Харькова

19:12

Мороз, солнце и штиль: в Сети показали пронзительную красоту заснеженных Карпат

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять