Вакцинация станет обязательной не только для учителей и чиновников: в МОЗ обновили список

Кто попал в обновленный список / Reuters

В Украине расширили перечень профессий, для которых вакцинация от коронавирусной болезни будет обязательной. Если работники не получат прививки до конца месяца, их отстранят от работы.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения в среду, 13 октября, был разработан проект приказа об изменениях в перечень профессий для обязательной прививки. Его должны передать в Министерство юстиции.

Так, в список на обязательную вакцинацию добавили работников:

организаций и учреждений сферы управления центральных органов исполнительной власти;

заведений предоставления соцуслуг, защиты прав детей и центров для реабилитации;

учреждений и предприятий, входящих в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Обязательная вакцинация в Украине: кто уже в списке

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса является обязательной.

Читайте также"Обходят иммунитет от вакцины": инфекционист назвал самые опасные штаммы коронавирусаСогласно документу, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессиональной перед высшими, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Напомним, по состоянию на утро среды, 13 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 309 жителей страны. В том числе заболели 1588 детей и 288 медработников. За минувшие 24 часа был госпитализирован 4901 человек; летальных случаев - 471 (сутками ранее было 352); выздоровели - 6 462 человека.