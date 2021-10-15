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Обязательная вакцинация от COVID-19: в Украине планируют существенно расширить перечень профессий

15 октября 2021, 13:31
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В сентябре правительство поддержало инициативу Минздрава о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для учителей и чиновников.

Вакцинация
В Украине планируют расширить перечень профессий, для которых вакцинация является обязательной / Униан

Министерство здравоохранения Украины планирует еще дважды расширять перечень профессий, работники которых должны обязательно вакцинироваться против коронавирусной болезни. В новую волну попадут, в частности, почтальоны и соцработники.

Такую информацию озвучил глава Минздрава Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода". По словам министра, в перечень обязательных внесутся профессии работников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики нашей страны, а также социальные работники и почтальоны.

Глава Миздрава подчеркнул, что первый документ уже зарегистрирован, по второму "сделаны изменения, надо пройти согласование с другими центральными органами исполнительной власти".

"Я думаю, неделя – 10 дней документ должен быть. Это максимум. Должен быть опять же зарегистрирован в Минюсте и опубликован в Официальном вестнике", – подытожил Ляшко.

Вакцинация от COVID-19: для кого прививка обязательна

В сентябре правительство поддержало инициативу Минздрава о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для учителей и чиновников. В ведомстве заверяют, что обязательная вакцинация является законной и не противоречит правам человека.

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Работодатели будут обязаны отстранять от работы людей, которые отказались от прививки против COVID-19, но обязаны вакцинироваться в соответствии с будущим приказом Министерства здравоохранения. В противном случае он будет нести ответственность.

До этого вакцинация против коронавирусной болезни в Украине не была обязательной. Но бывали случаи, когда работников обязывали прививаться на местном уровне. Так, в конце августа мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пригрозил уволить невакцинированных от COVID-19 работников горсовета и дал им на прививки две недели.

Кроме того, представители власти пытались различными способами мотивировать украинцев делать прививки. Например, с 20 сентября в Украине действуют новые карантинные ограничения, которые предусматривают определенные бонусы для вакцинированных. В частности, привитые украинцы смогут посещать общественные заведения в "желтой" и "красной" зонах.

viber
Минздрав вакцинация Виктор Ляшко вакцинация от коронавируса
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