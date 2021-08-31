"Не привились - заявление на стол": мэр Ивано-Франковска шокировал заявлением о вакцинации

Руслан Марцинкив пригрозил увольнением невакцинированныч сотрудникам / Facebook

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выдвинул требование перед своими сотрудниками. Он пригрозил уволить невакцинированных от COVID-19 работников горсовета и дал им на прививки две недели.

Соответствующее заявление он опубликовал в Facebook.

По его словам, представители исполнительного комитета горсовета должны быть на 100% вакцинированы.

"...Нравится-не нравится, мы являемся примером для всех. Не хотите вакцинироваться – заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращение. Это людей мы можем мотивировать, призывать. А сотрудники городского совета должны быть вакцинированы. Даю две недели", - написал Марцинкив.

Также он отметил, что "единственная отмазка" для отказа от прививки может быть только тогда, когда врач подтвердил противопоказания и выписал справку.

Между тем, в Министерстве экономики утверждают, что работодатели не вправе принуждать своих работников прививаться. Они также не могут привлекать их к дисциплинарной ответственности за отказ от вакцинации.

Напомним, ранее в Минобразования сообщили, что в стране уже полностью вакцинированы против коронавируса 29% коллективов школ. 23% привиты одной дозой. В частности, по состоянию на 27 августа полностью вакцинированы около 185 тысяч педагогов и еще 145,5 тысяч человек – вакцинированы одной дозой.