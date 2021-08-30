Уже не роскошь: ВОЗ сделала новое заявление касательно бустерной прививки

Третья доза нужна уязвимым слоям населения/ фото: news.nur.kz

В ВОЗ заявили, что третья доза прививок, так называемая бустерная вакцинация от коронавируса нужна уязвимым слоям населения. При этом, несколько ранее в Организации сделали противоположное заявление отметив, что третья доза попросту нецелесообразная.

Как цитирует заявление директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге Reuters, только таким образом можно обеспечить безопасность людей, которые находятся в группе риска заражения и тяжелого течения COVID-19.

"Бустерная (третья) доза вакцины - это не роскошь, которую отобрали у тех, кто все еще ждет первой прививки. Это способ обеспечить безопасность для людей из наиболее уязвимых групп", - подчеркнул Клюге.

При этом, по его словам к данным прививкам необходимо относиться с осторожностью, ведь "доказательств об их безопасности еще совсем мало".

Кроме того, Клюге обратился к странам, в которых достаточно препаратов для иммунизации, с просьбой поделиться вакцинами с другими государствами. Особенно странами Восточной Европы и Африки.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения призвала власти стран не проводить кампании по дополнительной вакцинации против коронавируса хотя бы до конца сентября. На то время в ВОЗ объяснили разрывом между количеством прививок в богатых и бедных странах, которое неустанно увеличивается.