"Работаем над пропагандой": в Минобразования назвали количество вакцинированных учителей

Учителей не принуждают вакцинироваться / Фото pixabay.com

В Минобразования накануне начала нового учебного года рассказали о том, сколько педагогов получили прививки.

Как рассказал в эфире Громадського радио начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Юрий Кононенко, в стране уже полностью вакцинированы против коронавируса 29% коллективов школ. 23% привиты одной дозой.

"Мы начинаем работу в обычном режиме: с масочным режимом и соблюдением социальной дистанции. По состоянию на 27 августа полностью вакцинированы около 185 тысяч педагогов – это 29%. И 23% - еще 145,5 тысяч человек – вакцинированы одной дозой", - отметил чиновник.

Он утверждает, что это хорошие показатели, но в профильном министерстве все еще работают над увеличением количества вакцинированных учителей. При этом, он подчеркнул, что никто никого прививаться не заставляет. И ни ученики, ни педагоги не обязаны тестироваться на коронавирус.

"Работаем над пропагандой, о том, чтобы все сотрудники имели доступ к вакцине. Обязательного условия быть вакцинированными для начала работы нет. Законодательство предусматривает, что потребность в вакцинации 80% коллектива школ потребуется для очного обучения, если заведение будет в "оранжевой" зоне. В противном случае школы будут работать дистанционно. Сейчас все учебные заведения в Украине в "зеленой" зоне", - заключил Кононенко.

Смотрите видео: Шмыгаль рассказал, как будут работать школы

Напомним, ранее Минздрав дал рекомендации по поводу линеек на 1 сентября. Ведомство не запрещает проводить торжества, однако рекомендует сделать это под открытым небом, либо же в каждом классе отдельно. Главное - не толпиться.