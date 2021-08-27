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Линейку подмочит дождь, температура резко снизится: украинцам рассказали о погоде 1 сентября

27 августа 2021, 13:37
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С 1 сентября в Украине ожидается новое снижение температуры, говорит Наталья Голеня.

погода на 1 сентября
В Украине 1 сентября прогнозируют дожди / УНИАН

В ближайшие выходные в Украине температура повысится в западных и северных областях до 25−28 выше нуля, но с 1 сентября ожидается новое снижение температуры до +15 +20 градусов, рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

Как подчеркнула она в комментарии Фактам, на юге столбики термометров опустятся до отметок плюс 25.

"То есть начало сентября будет довольно прохладным. Кроме того, 1 и 2 сентября ожидаются дожди по всей стране. После этого температура снизится до климатической нормы сентября. Позже, возможно, она и поднимется", - отметила синоптик.

В свою очередь народный синоптик Владимир Деркач говорит, что еще 10 дней украинцы будут радоваться теплу, однако уже во второй декаде сентября похолодает и пойдут дожди.

Он добавил, что третий отрезок августа еще будет радовать теплом, но уже умеренным: "По ночам будет ощущаться дыхание осени, возможны небольшие дожди. Несмотря на то, что на протяжении августа время от времени будет наблюдаться снижение температуры, не вижу оснований называть месяц очень холодным".

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Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что в 2021 году в Украине осенью ожидается теплая и засушливая погода.

Она добавила, что вероятность похолоданий есть, но они будут несколько реже, чем обычно.

В свою очередь завсектором среднесрочных и долгосрочных прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня отметила, что сентябрь в этом году будет достаточно холодным.

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прогноз погоды Владимир Деркач Погода в Украине Наталья Голеня
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