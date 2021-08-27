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Готовьтесь к аномалии: украинцам дали неожиданный прогноз на осень 2021

27 августа 2021, 08:51
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Сентябрь в этом году будет достаточно холодным, говорит Вера Балабух.

осень
Осень в Украине прогнозируют с аномалиями / Reuters

В 2021 году в Украине осенью ожидается теплая и засушливая погода, рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

"В целом осенью погода ожидается теплая и довольно засушливая, особенно в октябре и ноябре", - отметила она в комментарии Укринформу.

Она добавила, что вероятность похолоданий есть, но они будут несколько реже, чем обычно.

В свою очередь завсектором среднесрочных и долгосрочных прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии Вестям отметила, что сентябрь в этом году будет достаточно холодным.

"Будет прохладная погода, даже можно сказать — аномально холодная, как для сентября. В дождливую и облачную погоду температура воздуха может опускаться до 15, а то и 10 градусов", — прогнозирует она.

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Вместе с тем Балабух уточнила, что нельзя исключать вероятности погодных аномалий, которые в последнее время часто встречаются по всему миру.

Она не исключила, что в регионах, где преобладают северо-западные потоки, осенью могут быть достаточно сильные аномалии, когда температура может быть очень низкой.

"Например, в Америке прошлой зимой было очень холодно, парализовало всю энергетическую отрасль. Говорить о том, что нечто подобное будет в Украине, пока рано. Но и исключать полностью таких сценариев нельзя", — рассказала Вестям Балабух.

Ранее климатолог Светлана Краковская заявила, что в Украине темпы потепления превышают глобальные, в том числе среднеевропейские.

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По ее прогнозу, в Украине климатическое лето (когда среднесуточная температура превышает +15 градусов), будет гораздо дольше - продлится на юге с трех до пяти месяцев (три из них с будут с тропическими ночами).

В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения. "При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.

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