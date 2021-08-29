Линейка под вопросом: Минздрав дал свои рекомендации

Линейки может и не быть / УНИАН

В рамках предотвращения коронавирусной инфекции, Министерство здравоохранения Украины предложило различные варианты организации начала 2021-2022 учебного года.

Как сообщает пресс-служба профильного министерства, торжества и линейки в честь 1 сентября для учебных заведений уже не являются обязательными. Решение об их проведении будет принимать исключительно администрация каждой школы.

Однако, если все-таки решено организовать праздничные торжества, Минздрав рекомендует провести их под открытым небом и не смешивать детей разных возрастных групп/классов, избегать толпы и соблюдать социальную дистанцию.

Также министерство рекомендует максимально сократить время проведения мероприятия.

А лучше всего организовать празднование в пределах каждого класса отдельно.

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Напомним, ранее синоптики озвучили прогноз на 1 сентября. По их словам, линейку подмочит дождь, а затем придет похолодание.