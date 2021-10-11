Украина бьёт антирекорды по COVID-19: вышла на 3-ье место в Европе по суточной смертности

Украина заняла третье место в Европе по суточной смертности от COVID-19 / Reuters

Украина занимает третье место в Европе по суточной смертностью и распространению ковида и девятое – среди стран мира. Об этом сообщается на статистическом портале Worlodmeters.

С начала пандемии подтверждено 4 751 259 смертей от COVID-19. За сутки от осложнений болезни умерли 4 595 человек. Победили болезнь 215 812 498 человек в мире за все время пандемии и 316 946 в сутки. Активных больных в мире на данный момент – более 17 миллионов.

Больше всего больных выявили в США, России и Турции, в Европе – в Великобритании и России. Украина (11 344) по количеству новых заражений в Европе занимает третье место.

По количеству смертей от коронавируса в течение суток Украина (162) – третья в Европе после России и Румынии.

Коронавирус в Украине

Карантин в Украине хотят ужесточить уже в ближайшие дни. Госкомиссия может принять решение о переходе ряда регионов в "красную" зону карантина.

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В Украине по состоянию на воскресенье, 10 октября, 16 областей Украины соответствовали показателям "оранжевой" зоны адаптивного карантина.

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что реальная коронавирусная статистика отличается от официальной как минимум в четыре раза. По его словам, на сегодняшний день система профилактической медицины уже не справляется со своими вызовами.

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В свою очередь, инфекционист Вадим Аристов заявил, что Украина очень отстает в плане борьбы с пандемией коронавируса. По его словам, если COVID-19 и дальше будет мутировать так, что повысится уровень летальности и сохранится крайне высокая степень заразности, то счет пойдет на недели.

В Сети опубликовали видео, якобы записанное в Центральной клинической городской больнице №3 города Донецк, который находится под временной оккупацией российских военных и террористов "ДНР". На кадрах видно, как люди в белых защитных костюмах складывают тела умерших от коронавируса людей в зеленых мешках на каталку. Другие – лежат прямо на полу в коридорах.