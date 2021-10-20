Красная зона карантина становится большей / УНИАН

С 23 октября Сумская область переходит в "красную" зону карантина. Такое решение приняла Госкомиссия по ТЭБ и ЧС, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

"По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 23 октября 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - сообщил Немчинов на своем Telegram-канале.

Кто уже в "красной" зоне

По состоянию на сейчас, в "красной" зоне Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая и Днепропетровская области. В этих регионах введены максимальные ограничения. Так, запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, ТРЦ, рынков.

Читайте такжеЕще четыре области оказались на грани попадания в "красную" зону: списокВ соответствии с правилами адаптивного карантина, в "красной" зоне разрешена работа продуктовых магазинов, аптек, АЗС, почты и банков.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 19 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 912 жителей страны. В том числе заболели 1447 детей и 435 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5468 человек; летальных случаев - 495; выздоровели - 7 605 человек.