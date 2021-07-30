Вырубили ударом в голову: в Киеве в супермаркете жестоко избили охранника

В Киеве избили охранника супермаркета / kyiv.npu.gov.ua

В Киеве посетитель супермаркета избил охранника. Следователи начали уголовное производство и сообщили правонарушителю о подозрении в совершении преступления, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Нападение произошло в одном из супермаркетов Голосеевского района, пострадавшего госпитализировали в стационар, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Руководитель Голосеевского управления полиции Виктория Давиденко-Лисогубенко рассказала, что по прибытию правоохранители опросили свидетелей, просмотрели видео с камер видеонаблюдения и установили, что 58-летний охранник магазина сделал замечание двум покупателям, которые взяли товар и не хотели за него рассчитываться

"Во время конфликта один из парней подошел к мужчине и кулаком нанес удар в голову, от чего охранник потерял равновесие и упал. Далее с места совершения преступления посетители убежали. Свидетели инцидента вызвали скорую помощь. Пострадавшего медики безотлагательно госпитализировали в больницу.

/ kyiv.npu.gov.ua

Оперативники установили личность злоумышленника и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 22-летний местный житель", - сообщила она.

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Следователь Голосеевского управления полиции сообщил задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Сейчас районный суд решает вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

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