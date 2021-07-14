Связала руки скотчем и изрезала ножом: на Житомирщине 14-летняя девушка зверски убила одноклассника

На Житомирщине 14-летняя девушка зверски убила одноклассника / Нацполиция по Житомиру

В Житомирской области полиция задержала 15-летнюю девушку по подозрению в убийстве 14-летнего парня. Об этом сообщили в пресс-службе Главка Нацполиции по региону.

Как говорят копы, в полицию обратилась жительница села Сингаи и заявила о том, что ушел из дома и пропал ее 14-летний сын.

Полицейские вскоре обнаружили тело парня в заброшенном здании — ребенок лежал под завалами кирпича. Как установили полицейские, парню связали руки скотчем, нанесли несколько ранений (предварительно - канцелярским ножом) в грудь и шею, что и стало причиной смерти.

Правоохранители подозревают в убийстве 15-летнюю жительницу села Шатрище (его одноклассницу), с которой у нег якобы недавно произошел конфликт.

"Начальные показания девушки были неискренними. Она несколько раз меняла версии, поэтому мотивы совершения убийства парня будут установлены в ходе дальнейшего расследования. Во время следственных действий мы изъяли доказательства причастности ее к совершению тяжкого преступления. Предварительно известно, что в последнее время у нее с погибшим юношей были неприязненные отношения", — заявил начальник Главка Нацполиции по Житомирской области Юрий Олейник.

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Как сообщает портал ТСН, школьница была одноклассницей убитого Даниила. Девушка рассказала, что в вечер исчезновения была с Даниилом, и он якобы упал со ступенек и умер. И лишь впоследствии призналась, что убила знакомого канцелярским ножом.

Девушке объявили о подозрении в совершении умышленного убийства. Такая статья УК Украины предусматривает до 15 лет тюремного заключения.

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Напомним, ранее в Черкассах сотрудники полиции задержали беременную женщину, которая убила свою подругу из-за долгов за коммунальные услуги.

преступление было совершено около 01:00 30 августа 2020 года около одного из местных магазинов.

Женщины ранее проживали вместе, поэтому устроили спор из-за долгов по коммуналке. Во время конфликта 30-летняя беременная вытащила нож, с которым пришла на ночную встречу, и всадила его в сердце 28-летней подруги.