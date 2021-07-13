Зверское убийство: на Киевщине врач зарезал случайного прохожего

Врач-потрошитель убил прохожего / НПУ

На Таращанском мосту в Белой Церкви Киевской области произошло жуткое убийство. Медик зверски убил случайного прохожего. Он нанес жертве 11 колото-резаных ран.

Как сообщили в полиции Киевщины, убийство произошло 8 июля около 22:45. Потерпевший шел домой.

"Посреди моста на него напал неизвестный и нанес ножом телесные повреждения. Водитель автомобиля, который проезжал мимо места происшествия, увидел, что на проезжей части лежит окровавленный мужчина. Он, не прекращая движение, сообщил об указанном происшествии в полицию", - говорится в сообщении.

48-летнего мужчину со множественными колото-резаными ранениями доставили в больницу. Однако медики не смогли его спасти.

Полиция выяснила, убийцей оказался 38-летний уроженец Луганщины. Он проживал на Белоцерковщине, где работал врачом в Володарской больнице.

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"Он беспричинно нанес 11 ножевых ранений погибшему из хулиганских побуждений", - добавили в полиции.

На данный момент злоумышленнику сообщили о подозрении по п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ.

Суд уже избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в начале июля в селе Девладово Днепропетровской области произошла трагедия - 28-летний отчим нанес ножевые ранения двум детям своей сожительницы. Так он пытался отомстить матери ребенка, которая захотела с ним расстаться.

11 июля стало известно, что в детской областной клинической больнице скончался двухлетний Миша. Ребенок так и не вышел из комы.

По словам врачей, у маленького мальчика не было никаких шансов выжить. У него умер мозг, была значительная потеря крови, а также повреждены артерии и сосуды – всё это оказалось приговором для ребёнка.