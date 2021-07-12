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В Днепре умер 2-летний мальчик, которого зверски изрезал ножом отчим

12 июля 2021, 07:09
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28-летний Сергей Федотов пытался отомстить бывшей сожительнице из-за разрыва отношений и напал на ее детей.

Девладово, убийство ребенка
2-летний Миша умер, не выходя из комы / йt.me/ermolinskiy_news

В начале июля в селе Девладово Днепропетровской области произошла трагедия – 28-летний отчим нанес ножевые ранения двум детям своей сожительницы. Так он пытался отомстить матери ребенка, которая захотела с ним расстаться.

11 июля стало известно, что в детской областной клинической больнице скончался двухлетний Миша. Ребенок так и не вышел из комы, передает Днепровская панорама.

По словам врачей, у маленького мальчика не было никаких шансов выжить. У него умер мозг, была значительная потеря крови, а также повреждены артерии и сосуды – всё это оказалось приговором для ребёнка.

Как сообщал Главред, 7 июля в селе Девладово недалеко от Кривого Рога 28-летний Сергей Федотов пытался убить своего пасынка. Он ворвался в дом своей бывшей жены, связал двухлетнего Мишу и семилетнюю Вику скотчем, а потом перерезал горло мальчику.

Захватив в заложники детей, злоумышленник все время разговаривал по телефону со своей бывшей женой и говорил, что зарежет Вику — старшую девочку. Потом он отключил телефон и начал наносить хаотичные удары ножом по телу мальчика. Несколько ножевых ранений пришлись в спину. А потом он просто перерезал ребенку горло и выбежал из дома.

В тот же день Федотова задержали. 9 июля Софийский районный суд Днепропетровской области арестовали подозреваемого в покушении на убийство двухлетнего мальчика. Мужчина будет находиться под стражей 60 суток без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение за покушение на умышленное убийство и незаконное лишение свободы или похищение человека. Досудебное расследование продолжается.

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