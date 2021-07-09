У ребенка умер мозг: стало известно о состоянии двухлетнего пасынка, которому отчим перерезал горло

Сергей Федотов пытался убить своего пасынка / t.me/ermolinskiy_news

В селе Девладово Днепропетровской области, недалеко от Кривого Рога, 28-летний Сергей Федотов пытался убить своего пасынка - ворвавшись в дом своей бывшей жены связал двухлетнего Мишу и семилетнюю Вику скотчем, а потом перерезал горло мальчику.

Как рассказали Фактам в полиции, захватив в заложники детей злоумышленник все время разговаривал по телефону со своей бывшей женой и говорил, что зарежет Вику — старшую девочку. Однако Вика расплакалась, начала просить не делать этого. В трубке плакала и мама девочки. Тогда нелюдь сказал: "Хорошо. Я даю тебе второй шанс вернуться ко мне. Но все равно, вернешься ты или нет, кто-то из твоих детей должен будет умереть". Потом он отключил телефон и начал наносить хаотичные удары ножом по телу мальчика. Несколько ножевых ранений пришлись в спину. А потом он просто перерезал ребенку горло и выбежал из дома.

По словам местных жителей, Федотов приехал в село из Днепра, однако был замкнутым и почти ни с кем не общался. Говорят, что он был неоднократно судим. Сообщается, что задержанный избивал свою жену и жестоко относился к ее детям.

Его бывшая жена рассказала, что за последние полгода он сильно изменился - стал агрессивным и ревнивым.

Задержанный Сергей Федотов

Добавляется, что состояние раненого двухлетнего Миши сильно ухудшилось. Ребенок потерял много крови, у него была перерезана трахея, задеты жизненно важные органы. Малыша подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако 8 июля Миша впал в кому. Врачи пока не сообщают это официально, но говорят, что у ребенка умер мозг.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что под Кривым Рогом врачи борются за жизнь двухлетного ребенка, которого поронул ножом отчим. Малыш находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Ребенка прооперировали, но из-за большой потери крови — до сих пор состояние не улучшилось. Подозреваемый — 28-летний Сергей Федотов — дает показания в полиции. Его задержали накануне вечером, через 9 часов после резни. Мужчина все это время скрывался на чердаке заброшенного здания вблизи места нападения.