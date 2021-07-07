Спрятался от преступления: под Кривым Рогом отчим из-за мести порезал ножом малыша

Мужчина порезал ребенка / скриншот

В Днепропетровской области нашли и задержали опасного преступника, который связал двух маленьких детей скотчем и начал бить ножом меньшего мальчика. За жизнь ребенка борются врачи.

Как сообщает ТСН, злоумышленник Сергей Федотов, который порезал ребенка, уже задержан.

Двухлетний Миша истекал кровью на кроватке. Его семилетняя сестренка Вика была рядом, но помочь не могла, отчим связал их скотчем.

Опечаленный дедушка детей говорит, что был на работе. Трое детей остались на бабушке. Она со средней девочкой пошла в магазин, когда вдруг в дом пришел мужчина, которого дети называли папой.

"Моей дочери сказал: если не вернешься — взорву дом или порежу детей", — рассказал дедушка малышей Сергей Петрухин.

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А после звонка начал бить ножом в шею и спину двухлетнего мальчика. Мать тем временем вызвала полицию и позвонила бабушке. Когда прибежала — нападающего дома уже не было. Женщина помчалась с Мишей в больницу.

С мамой мальчика 28-летний Сергей Федотов жил больше года. Сельсовет даже дал им дом. И несколько месяцев назад пара разошлась и женщина уехала на заработки. А человек начал планировать месть, предполагают правоохранители.

Полиция проверила село и все авто. Мужчину, ранее уже осужденного за разбой, официально объявили в розыск.

В сельсовете говорят, что никаких оснований вмешиваться не было.

"Никакого насилия к детям раньше не было, подтверждают соседки. За покушение на убийство малыша подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы", - сообщает ТСН.

Врачи прогнозы не дают, выживет ли Миша после таких ранений.

Сергей Федотов, который порезал двухлетнего Мишу, уже задержан. Мужчина днем скрывался от полиции на чердаке сарая соседнего дома. На задержании он оказал сопротивление и отказывался выходить.

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Напомним, ранее в Днепре на улице Лавандовая пьяный мужчина жестоко убил свою сожительницу.

По предварительной версии событий, женщина была в гостях у соседей, когда мужчина пришел в дом и начал ее избивать. Потом обидчик вытащил ее за волосы на улицу и добивал там. Во дворе играли дети женщины и поэтому смерть матери произошла на их глазах.