Истыкал ножом двухлетнего ребенка: в Кривом Роге мужчина напал на сыновей экс-сожительницы

Капельница / Jose Raoul Teehankee / flickr.com/

В Кривом Роге (Днепропетровская область) разыскивают мужчину, который нанес ножевые ранения двум детям своей сожительницы. Об этом сообщает портал ТСН со ссылкой на представителей пресс-службы Криворожского районного управления полиции.

Как говорят копы, 28-летний житель села Девладово связал двоих детей двух и семи лет и нанес им несколько ножевых ранений в различные части тела.

Медики сообщают, что младший мальчик получил тяжелые раны и находится в реанимационном отделении. Злоумышленник скрывается, и его сейчас разыскивают правоохранители.

По предварительной версии событий, таким образом мужчина отомстил матери двоих детей, его бывшей сожительнице.

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Напомним, ранее в Днепре на улице Лавандовая пьяный мужчина жестоко убил свою сожительницу.

По предварительной версии событий, женщина была в гостях у соседей, когда мужчина пришел в дом и начал ее избивать. Потом обидчик вытащил ее за волосы на улицу и добивал там. Во дворе играли дети женщины и поэтому смерть матери произошла на их глазах.