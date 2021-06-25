В Днепре мужчина с ножом прямо в магазине набросился на свою сожительницу и ее крохотную дочь / скриншот из видео

Вопиющий случай произошел в центре Днепра - там мужчина с ножом напал на женщину и ее годовалую дочку. В результате нападения девочка с мамой с ножевыми ранениями оказались в больнице.

Как сообщает ТСН.ua со ссылкой на Днепровское отделение полиции, инцидент произошел днем 24 июня на Европейской площади. Там в одном из магазинов между мужчиной и его 28-летней сожительницей разгорелся скандал. В результате чего мужчина нанес женщине и ее ребенку ножевые ранения.

"В полицию поступило сообщение, что на Европейской площади мужчина нанес ранения 28-летней женщине и ребенку 2020 года рождения. Личность мужчины установлена. Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение. По факту происшествия внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 ("Умышленное легкое телесное повреждение") УК Украины", — рассказала пресс-офицер Днепровского отделения полиции Алина Стадник.

Видео события впоследствии попало в соцсети. На ролике видно, как на площади сидит женщина с окровавленным виском. По всей видимости, к моменту приезда "скорой" и полиции помощь пострадавшим оказывали местные жители.

Отметим, что за нанесение телесных повреждений мужчине грозит штраф или исправительные работы.

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