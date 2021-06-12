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Забила до смерти 4-летнего сына за отказ нянчить сестру: в Днепропетровской области наказали мать

12 июня 2021, 14:17

Родная мать нанесла своему чаду удары по всему телу, после которых у ребенка остались синяки и гематомы.

Маленький мальчик
Забила до смерти 4-летнего сына за отказ нянчить сестру: в Днепропетровской области наказали мать / Tengrinews

На Днепровщине суд вынес приговор женщине, которая так сильно била своего 4-летнего сына, что он умер. Взбесилась горе-мать из-за того, что ребенок не захотел нянчить маленькую сестричку. Теперь женщина проведет за решеткой 9 лет. Но своей вины женщина так и не признала.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, суд признал виновной 26-летнюю гражданку в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 в.-121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

По данным следствия, в селе Дачное женщина жестоко избила своего 4-летнего сына, который не хотел нянчить младшую сестренку. Она нанесла ему удары по всему телу, после которых у ребенка остались синяки и гематомы.

На следующий день мальчику стало плохо. Его машиной пытались довезти до больницы, но в дороге ребенок умер. Скорая, приехавшая на вызов, лишь констатировала смерть.

Своей вины женщина так и не признала.

"Суд согласился с доводами Первомайский окружной прокуратуры и назначил злоумышленнице наказание в виде 9 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

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