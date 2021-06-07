Умер шестиклассник в Днепре, который загорелся во время съемки видео для соцсетей / gomel.today

Трагедия произошла в Днепре – там 7 июня в больнице скончался 12-летний мальчик, который случайно себя поджег. За его жизнь медики боролись около 2 недель.

О смерти ребенка сообщает издание Факты со ссылкой на слова директора Днепропетровской областной клинической больницы Алексея Власова. Он попал в реанимацию с тяжелыми ожогами 22 мая – около 40%.

По предварительной информации, 12-летний мальчик со своим товарищем обнаружили пакет с бутылкой, в которой было неизвестное легковоспламеняющееся вещество.

Для интереса и видео в социальной сети дети его подожгли и вылили на скамейку, в это время бутылка отскочила на потерпевшего и ребенок загорелся. Мальчик продолжал гореть до тех пор, пока его друг не привел помощь. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Впоследствии медики выяснили, что шестиклассник получил примерно 40% ожогов тела — на коже туловища, спины и рук. Также был обнаружен ожог дыхательных путей.

Парнишка до сегодняшнего дня находился в тяжелом состоянии в медикаментозном сне на аппарате ИВЛ.

Тогда правоохранители открыли уголовное производство по ст.166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, над которым установлена опека). Продолжается следствие. Полицейские устанавливают все детали.

Читайте такжеВ Кривом Роге умерла беременная женщина: ее поджег 17-летний сожитель, двое детей остались без мамыРанее сообщалось, в Днепре 12-летний мальчик облился легковоспламеняющейся жидкостью и поджег себя, чтобы снять видео для социальных сетей.

Отмечается, что школьник вместе с другом отдыхал в парке. По предварительной информации, дети нашли неизвестную жидкость. Подросток решил облиться ею и поджечь себя.