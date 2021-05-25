Самоподжог ради видео в соцсети: появились подробности о здоровье мальчика в Днепре

Появились подробности о здоровье мальчика в Днепре / pixabay

Состояние 12-летнего мальчика, который в Днепре поджег себя, чтобы снять эпическое видео для социальных сетей, остается очень тяжелым. Около 40 процентов его кожи покрыты сверхтяжелыми ожогами.

Несколько операций врачи уже провели. При этом пострадавшего ребенка ожидает еще немало операций, говорится в выпуске ТСН.Ранок.

Состояние школьника удалось стабилизировать – однако медики пока не дают прогнозов. Мальчика пришлось ввести в медикаментозную кому и подключить к аппарату искусственного дыхания.

"Угроза жизни пока сохраняется. И будет сохраняться в течение нескольких месяцев. Все ожоги пламенем, все очень глубокие", — сообщил заведующий реанимации Днепропетровской областной детской больницы Сергей Егоров.