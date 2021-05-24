В Днепре ребенок поджег себя ради эпического видео для Сети

Отмечается, что школьник вместе с другом отдыхал в парке. По предварительной информации, дети нашли неизвестную жидкость.
В Днепре 12-летний мальчик облился легковоспламеняющейся жидкостью и поджег себя, чтобы снять эпическое видео для социальных сетей, пишет Дніпро TV.
Отмечается, что школьник вместе с другом отдыхал в парке. По предварительной информации, дети нашли неизвестную жидкость. Подросток решил облиться ею и поджечь себя.
"Ребенка экстренно госпитализировали. Врачи установили, что у него обгорело 65% тела. Обожжены и внутренние органы. Есть предположение, что школьник сделал это ради эпического видео в социальных сетях, но все закончилось трагически. Сейчас парень находится в реанимации", – говорится в сообщении.
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Автор: Екатерина Трохимчук