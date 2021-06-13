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Разбил нос и уничтожил вещи: в Киеве мужчина на глазах у всех избил женщину

13 июня 2021, 22:10
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Инцидент с избиением случился в одном из киевских районов - Осокорки. Неадекватный мужчина налетел на женщину и тут же начал ее жестко избивать.

кулак, драка, избиение
В Киеве мужчина на глазах у всех избил женщину / pexels.com

В субботу, 12 июня, в 18:00 на пляже Шлюз-1 (район Осокорки) неизвестный мужчина начал угрожать компании людей, которая рыбачила. Неадекват начал пинать вещи, сломал удочки, а потом ударил женщину по лицу и сломал ей нос. Об этом пострадавшая рассказала Telegram-каналу Киев-Оперативный.

"Дальше он продолжил орать, бросать наши вещи в остальных людей на пляже, те в свою очередь испугались и начали разбегаться. Мы вызвали полицию, а этот, соответственно, убежал", - рассказала женщина.

"Помогите установить его личность - он не должен остаться безнаказанным, мало того, что он это творит на глазах своего ребенка, так в следующий раз он может убить кого-то!", ‒ подытожила женщина.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика и оно не рекомендуется к просмотрю людям моложе 18+.

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Напомним, ранее сообщалось в Харькове полицейские задержали 16-летнего парня, который избил девушку на глазах у сверстников.

Парень налетел на несовершеннолетнюю девушку и начал ее жестоко избивать кулаками, а потом еще и ногами.

Мать пострадавшей рассказала, что ее дочь получила существенные травмы –нападавший сломал ей нос.

По словам женщины, ее ребенок был знаком с нападавшим. Тот якобы набросился на нее с кулаками, потому что девушка повысила на него голос.

новости Киева массовая драка новости Украины
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