Правоохранители задержали 16-летнего парня, жестоко избившего девушку в Харькове

Суд может ему присудить штраф, либо общественные работы от 150 до 240 часов, либо арест на срок до 6 месяцев.
В Харькове полицейские задержали 16-летнего парня, который избил девушку на глазах у сверстников.
Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, судьбу парня будет решать суд.
"Если бы я был судьей, то я бы направил этого малолетнего негодяя на год исправительных работ – подметать улицы, мыть общественные туалеты. Может тогда он осознает, что натворил", - написал Геращенко.
Будут судить юношу по 125 статье Уголовного кодекса – нанесение умышленных легких телесных повреждений.
Избиение девушки в Харькове - о чем ранее сообщал Главред:
- Накануне появилось видео жестокого избиения девушки в компании. Группа подростков отдыхала на лавочке.
- Парень налетел на несовершеннолетнюю девушку и начал ее жестоко избивать кулаками, а потом еще и ногами.
- Мать пострадавшей рассказала, что ее дочь получила существенные травмы – нападавший сломал ей нос.
- По словам женщины, ее ребенок был знаком с нападавшим. Тот якобы набросился на нее с кулаками, потому что девушка повысила на него голос.
- Впоследствии в сети появилось видео извинения изверга перед жертвой. Он стоял на коленях и неохотно просил прощения у пострадавшей и других девушек. Полиция нашла злоумышленника еще вечером 12 мая.
Автор: Мария Тупик