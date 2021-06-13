Правоохранители задержали 16-летнего парня, жестоко избившего девушку в Харькове

Избиение в Харькове / Скриншот Teelgram-канал ХС Харьков

В Харькове полицейские задержали 16-летнего парня, который избил девушку на глазах у сверстников.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, судьбу парня будет решать суд.

"Если бы я был судьей, то я бы направил этого малолетнего негодяя на год исправительных работ – подметать улицы, мыть общественные туалеты. Может тогда он осознает, что натворил", - написал Геращенко.

Будут судить юношу по 125 статье Уголовного кодекса – нанесение умышленных легких телесных повреждений.

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