"Простите меня, пожалуйста": избившему девушку в Харькове светит до 5 лет, он записал новое обращение

Александр Тараник записал новое видео с извинениями / Скриншот Teelgram-канал ХС Харьков

Полиция разыскала 16-летнего парня, избившего и сломавшего нос девушке в Харькове. Вместе с отцом он побывал в отделении полиции, где дал показания. Появилось новое обращение с извинениями, а отец надеется договориться с родителями пострадавшей. Правоохранители переквалифицировали дело, и теперь фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области, с заявлением к ним обратилась мать 14-летней девочки, пострадавшей от физического насилия, причиненного 16-летним парнем. Полиция установила личность фигуранта уголовного дела – он вместе с отцом уже дал соответствующие показания. Отец парня надеется, что с семьей пострадавших удастся договориться.

Ранее правоохранители открыли уголовное дело о нанесении легких телесных повреждений. Однако 12 июня производство переквалифицировали в "Хулиганство", и теперь фигуранту грозит до 5 лет тюрьмы.

При этом харьковские Telegram-каналы опубликовали еще одно видео с извинениями подростка. Он представился Александром Тараником, а девушку, которую избил, назвал в обращении Елизаветой.Читайте такжеНа Киевщине заробитчане жестоко избили девушку кирпичом - детали инцидента

В видео он просит прощения за свой поступок и обращается к родителям пострадавшей.

"Хочу попросить прощения перед ее родителями за то, что был не в праве вообще трогать их ребенка… Простите меня, пожалуйста", - сказал Александр.

При этом он попросил прощения "перед всем народом Украины" и сказал, что подобные действия в его жизни больше не повторятся.

Избиение в Харькове

11 июня в Харькове на Новых домах 16-летний местных житель нанес серию ударов кулаками и ногами 14-летней школьнице. В результате избиений у девушки сломан нос. Его поймали и заставили принести извинения. Выяснилось, что это не первый инцидент с участием подростка.

Замглавы МВД Антон Геращенко назвал его "мразью" и заявил, что парню грозит реальное уголовное дело.

В полиции сообщили, что открыто уголовное дел по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса – нанесение легких телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает до 1 года исправительных работ.