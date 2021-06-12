Жестокое избиение девочки в Харькове: Геращенко заявил, что "мразь" ответит по закону

Александр Тараник со звериной жестокостью избивал девочек в Харькове / скриншот

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отреагировал на жуткий инцидент в Харькове, где несовершеннолетний парень посреди белого дня жестко избил на улице девушку.

Как написал Геращенко в Facebook, парню 16 лет (родился в августе 2004 года). Зовут его Тараник Александр Игоревич.

"16 летняя мразь в Харькове решила самоутверждаться посредством жестокого избиения девочек. Сначала его поймали сверстники и заставили, стоя на коленях, извиняться перед избитыми им девушками. А теперь ещё придется ответить и перед законом и получить судимость", - написал замминистра.

"Почему никто из подростков, кто был рядом, даже не попытался остановить изувера? Во всем этом будут разбираться следователи полиции, прокурор и суд", - добавил Геращенко.

Как на жестокое избиение девочки отреагировали в Сети:

"У молодёжи современной понимание "слабый пол" закончилось. Порядочности никакой"

"А бригада молчаливых свидетелей как соучастники, так как бездействие это тоже преступление"

Как сообщал Главред, в Сеть попало видео, как парень бьет беззащитную девушку, словно боксерскую грушу. Удары неадекват наносит руками и ногами по лицу и голове, хватает ее за волосы. Инцидент произошел в Харькове в жилом массиве Новые дома.

При этом на лавочке рядом сидят люди, и никто из них не попытался вступиться за пострадавшую – они спокойно наблюдали за избиением.

Что стало причиной инцидента – неизвестно. У девушки сломан нос. Позже выяснилось, что этот случай избиения не единственный на счету парня.