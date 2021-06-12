Бил руками и ногами девушку, сломав ей нос: в полиции отреагировали на избиение в Харькове

16-летнему парню, избившему 14-летнюю девушку, грозит до года исправительных работ - полиция / УНИАН

В Харькове полиция открыла уголовное дело по фактам избиения 16-летним местным жителем девушки. Парню, который бил девушку кулаками, ногами, и сломавшему ей нос, грозит до 1 года исправительных работ. Его действия классифицированы по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса – умышленное легкое телесное повреждение.

Как заявили в Главном управлении национальной полиции в Харьковской области, правоохранителям поступил сигнал от жительницы Слободского района об избиении ее дочери. Лицо избившего девушку установлено – им является 16-летний парень. В качестве наказания ему грозит до одного года исправительных работ.

"Сведения об уголовном проступке внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 1 года исправительных работ", - отметили в полиции.Читайте такжеНа Киевщине заробитчане жестоко избили девушку кирпичом - детали инцидента

Правоохранители подчеркивают, что сейчас полиция ищет очевидцев происшествия и устанавливает личность человек, который снимал видео избиения девушки и распространил видеозапись в Сети.

Избиение в Харькове

В Харькове на Новых домах 16-летний местный житель по имени Александр избил девушку. Он наносил 14-летней школьнице удары руками и ногами. У пострадавшей сломан нос. Позже его поймали и заставили извиниться. При этом выяснилось, что такой случай с участием подростка произошел не в первый раз.

Замглавы МВД Антон Геращенко назвал подростка, избившего в Харькове девушку, "мразью", и заявил, что теперь ему грозит уголовное дело.