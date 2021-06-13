Трепанация черепа, перелом ключицы: в Днепропетровской области мать дико избила 3-летнюю дочь

В Днепропетровской области мать дико избила 3-летнюю дочь / Reuters

Вопиющий случай произошел в Днепропетровской области – в селе Шульговка мать жестоко избила свою 3-летнюю дочь. После рукоприкладства матери девочку с множественными травмами госпитализировали в областную детскую больницу.

По предварительной информации, инцидент произошел 10 июня. В областную детскую больницу доставили девочку в тяжелом состоянии. У нее медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травма тела, множественные ушибы и гематомы туловища рук и ног, сообщает Информатор.

Ребенка срочно прооперировали — была проведена трепанация черепа. Также у девочки обнаружили перелом ключицы.

Причина бешенства женщины пока неизвестна – правоохранители пытаются выяснить, что побудило мать на такие действия по отношению к своему ребенку.

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