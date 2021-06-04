УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Харькове мать беспощадно избила маленького сына "ради воспитания"

4 июня 2021, 21:24

Правоохранители установили место проживания 31-летней женщины, и выехали к ней для беседы, а также для составления протоколов.

В Харькове мать избила своего маленького сына

В Харькове женщина била кулаками своего полуторагодовалого сына в одном из парков на глазах у шокированных прохожих, после чего объяснила свои действия "воспитательной работой". Инцидент сняли на видео свидетели, кадры разместили в сети, и ролик попал на глаза полицейским, которые оперативно разыскали брутальную мать, передали в пресс-службе полиции Харьковской области.

Правоохранители установили место проживания 31-летней женщины, и выехали к ней для беседы, а также для составления протоколов.

С харьковчанкой общались инспекторы сектора противодействия домашнему насилию вместе с инспектором сектора ювенальной превенции Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области и заведующим сектором по вопросам предупреждения и соблюдения законодательства в отношении детей Службы по делам детей по Киевскому району.

Женщина, комментируя произошедшее, объяснила, что "била ребенка в воспитательных целях".

Полицейские составили на нее протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) и по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Читайте также"Два часа ждали хирурга": в Харькове в больнице умер маленький ребенок

Административные материалы рассмотрит суд. За издевательства над ребенком ей грозит штраф или общественные работы.

Перед этим в сети было размещено видео от сообщества "Kharkiv_1654", как женщина на улице после издевательств над ребенком якобы за отказ погладить собаку посадила малыша в детскую коляску и направилась восвояси.

Когда свидетельница происшествия стала расспрашивать, почему она била сынишку, и пригрозила вызвать правоохранителей, женщина ответила, что не позволяет сыну "пить чужого".

Напомним, ранее сообщалось:

  • В Харькове в областной детской клинической больнице №1 в реанимации умер 5-летний мальчик из села Волохов Яр Харьковской области, у которого подозревали аппендицит.
  • Сначала появилась информация, что ребенок скончался в машине скорой помощи. Предварительная причина смерти мальчика – интоксикация организма. Похороны ребенка были запланированы на четверг, 3 июня.

новости Харькова
Сейчас вы просматриваете новость «В Харькове мать беспощадно избила маленького сына "ради воспитания"». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Египетская жара в Украине: астролог рассказал, какой будет погода летом 2021-гоЕгипетская жара в Украине: астролог рассказал, какой будет погода летом 2021-го Рак головы и шеи: четыре первых предупреждающих знака на лицеРак головы и шеи: четыре первых предупреждающих знака на лице Гороскоп на завтра 5 июня 2021 всех знаков Зодиака: служебный "переворот" и грубый просчетГороскоп на завтра 5 июня 2021 всех знаков Зодиака: служебный "переворот" и грубый просчет "Резкий рост цен товаров и услуг": налог на Google грозит украинцам неприятными сюрпризами"Резкий рост цен товаров и услуг": налог на Google грозит украинцам неприятными сюрпризами Дарья Петрожицкая удивила первыми кадрами со съемок шоу "Дикие"Дарья Петрожицкая удивила первыми кадрами со съемок шоу "Дикие"

Последние новости

21:24

В Харькове мать беспощадно избила маленького сына "ради воспитания"

21:19

Зеленский призвал решить "судьбу олигархов" в Украине на референдуме Видео

21:04

Гороскоп на завтра 5 июня 2021 всех знаков Зодиака: служебный "переворот" и грубый просчет Видео

20:34

В Украине появятся новые дорожные знаки: что нужно знать водителю Видео

20:10

Игры серии No More Heroes от безумных японцев получили дату выхода на ПК Видео

Реклама
20:04

Наколотая ручка: в Житомире врачи истыкали иглой конечность ребенку Видео

20:02

Порошенко "под страхом привода" все-таки явился на допрос в СБУ Видео

19:49

Невозможное явление путинского постсоветского периода мнение

19:48

"Нужна добрая воля Украины": Путин объяснил ситуацию с транзитом газа после запуска СП-2 Видео

19:45

Авторы Ratchet & Clank презентовали ностальгирующий ролик в преддверии выхода новой части Видео

19:25

Путин признался, чего ожидает от встречи с Байденом

19:00

Появились неутешительные новости для фанатов украинского игросериала Metro Видео

18:35

У Зеленского резко призвали Францию и Германию ответить за захват Россией Крыма Видео

18:26

Комбуча и похудение: врач дала ответ Видео

18:19

Стало известно, почему Анна Богдан не призналась в любви Холостяку в финале проекта

17:55

Ученые рассказали, в какое время дня тренироваться, чтобы худеть и не болеть опасной болезнью Видео

17:47

Новая почта запустила обновленный трекинг отправлений: как им пользоваться Фото

17:41

Настя Ивлеева без белья пришла на фестиваль МузТВ 2021

17:15

Автор голой фотосессии в Дубае выставил видео с девушками на торги Видео

17:14

Евросоюз объявил полную воздушную блокаду самолетам из Беларуси Видео

Реклама
17:02

Дети падали в обморок: во Львове попрощались с 12-летней жертвой селфи у водопада Видео

16:35

Представлен Galaxy A22 – самый доступный 5G-смартфон от Samsung

16:34

В Минздраве рассказали, сколько вакцин от COVID-19 пришлось выкинуть

16:25

Пикап раздавил мопед: в Херсоне сбили детей – названа возможная причина ДТП

16:23

Главред Nexta отреагировал на заявления Протасевича в интервью на госТВ Беларуси Видео

16:04

Людмила Барбир в эксклюзивном красном платье удивила красотой на фестивале "Молодость"

16:02

Ребров окончательно ушел из Ференцвароша Видео

15:44

Смартфоны Google "научатся" новому режиму ночной съёмки

15:39

Фронтвумен Go-A отреагировала на слухи о романе с вокалистом Maneskin

15:28

Первая нитка СП-2 проложена: Путин объявил о готовности Газпрома заполнить трубопровод газом Видео

14:47

В магазине PlayStation началась распродажа с огромными скидками Видео

14:44

Пяти нардепам грозят санкции СНБО: СМИ узнали, за что Видео

14:44

В Кремле сделали заявление о переговорах Путина и Байдена по Украине Видео

14:28

Мать - местная, отец - примат: в Анголе нашли "сына шимпанзе и женщины" Видео

14:26

Стало известно, у кого пенсии в Украине выросли на 50 тысяч и кого коснется новая индексация Видео

14:18

В релизном трейлере Chivalry 2 показали эпичные средневековые сражения Видео

14:16

Звезда Звездных войн сыграет в фильме Джон Уик 4

14:05

В Кремле назвали главную помеху для встречи Зеленского с Путиным Видео

13:49

Куда украинцам можно будет уехать с паспортами вакцинации - ответ МИД Видео

13:45

Возле Бердичева разорвало легковушку: погиб один человек, двое – в реанимации Фото

Реклама
13:38

"Лукашенко будет больно": Кулеба ответил на приглашение боевиков "ЛНР" в Минск Видео

13:37

Как защитить колени во время приседаний: простые способы Видео

13:23

Вся линейка смартфонов iPhone 13 представлена на качественных рендерах Фото

13:15

На побережье Черного моря появились опасные тигровые комары: как выглядят

13:12

Киев, Львов и далее: в каких городах Украины на выходных можно будет вакцинироваться Видео

13:10

Создатели случайно засветили дату выхода шоу Голос країни 2022

13:03

Будут решать проблемы в регионах: при ОП запустили Конгресс местных и региональных властей

13:02

Утопил в яме, когда не встало: суд отказался сажать убийцу 11-летней Даши Лукьяненко пожизненно Видео

12:55

У Лукашенко стальные яйца, а поездка на Донбасс – главная ошибка: что говорил Протасевич в интервью Видео

12:47

Атака с воздуха: в Киеве вороны нападают на прохожих Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять