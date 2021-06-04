В Харькове мать беспощадно избила маленького сына "ради воспитания"

В Харькове мать избила своего маленького сына

В Харькове женщина била кулаками своего полуторагодовалого сына в одном из парков на глазах у шокированных прохожих, после чего объяснила свои действия "воспитательной работой". Инцидент сняли на видео свидетели, кадры разместили в сети, и ролик попал на глаза полицейским, которые оперативно разыскали брутальную мать, передали в пресс-службе полиции Харьковской области.

Правоохранители установили место проживания 31-летней женщины, и выехали к ней для беседы, а также для составления протоколов.

С харьковчанкой общались инспекторы сектора противодействия домашнему насилию вместе с инспектором сектора ювенальной превенции Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области и заведующим сектором по вопросам предупреждения и соблюдения законодательства в отношении детей Службы по делам детей по Киевскому району.

Женщина, комментируя произошедшее, объяснила, что "била ребенка в воспитательных целях".

Полицейские составили на нее протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) и по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

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Административные материалы рассмотрит суд. За издевательства над ребенком ей грозит штраф или общественные работы.

Перед этим в сети было размещено видео от сообщества "Kharkiv_1654", как женщина на улице после издевательств над ребенком якобы за отказ погладить собаку посадила малыша в детскую коляску и направилась восвояси.

Когда свидетельница происшествия стала расспрашивать, почему она била сынишку, и пригрозила вызвать правоохранителей, женщина ответила, что не позволяет сыну "пить чужого".

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