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"Два часа ждали хирурга": в Харькове в больнице умер маленький ребенок

4 июня 2021, 09:20

В харьковской областной больнице не смогли спасти мальчика, у которого было подозрение на аппендицит.

В Харькове в реанимации умер маленький мальчик
В Харькове в реанимации скончался маленький мальчик / УНИАН

В Харькове в областной детской клинической больнице №1 в реанимации умер 5-летний мальчик из села Волохов Яр Харьковской области, у которого подозревали аппендицит.

Сначала ребенок поступил в отделение Балаклейской центральной клинической райбольницы и ждал врача-хирурга, который проводил операцию, сообщает в Facebook Балаклія FM 90.5 со ссылкой на слова родственницы мальчика.

Ребенок поступил в райбольницу во вторник, 1 июня. Пациент жаловался на боли в животе. По словам родственницы, мальчик с родителями находился в отделении минимум два часа – с 15:30 дня до 17:30. В больнице родители ждали хирурга и результатов анализов.

Очевидцы рассказали, что ребенок вместе с родителями сам поднялся на третий этаж медучреждения. Также выяснилось, что, когда мальчика решили отправить в харьковскую больницу, он начал засыпать, поскольку у него уже ничего не болело.

Читайте также"Семейный врач отморозилась": на Волыни умерла девочка, которой не исполнилось и 2 годаСначала появилась информация, что ребенок скончался в машине скорой помощи. Предварительная причина смерти мальчика – интоксикация организма. Похороны ребенка были запланированы на четверг, 3 июня.

Справка. Аппендицитом называют воспаление червеобразного отростка слепой кишки – аппендикса, пишет Википедия. Аппендицит – это одно из самых частых заболеваний брюшной полости, которое требует хирургического вмешательства.

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