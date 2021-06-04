Наколотая ручка: в Житомире врачи истыкали иглой конечность ребенку

В Житомире врачи истыкали иглой конечность ребенку / instagram.com/marianna_cherepanskaya

В Житомирской областной детской больнице врачи в тщетных поисках вены обкололи всю руку месячному ребенку. Об этом утверждает его мать − известная местная организатор свадеб Марианна Черепанская.

Женщина заявила, что ее ребенка забрали врачи, чтобы поставить капельницу. Через полчаса малыша вернули с обколотыми руками.

"Мы приехали в Станишевку. Нам сказали, что ребенку нужно поставить капельницу магнезии. Меня к малышу не пустили. Принесли ребенка через пол часа, без сознания, белого с полностью обколотыми ручками, " – рассказала Черепанская.

Когда женщина пожаловалась, что над ее ребенком поиздевались, медики ответили, что им долго пришлось искать вены и, мол, все нормально.

Напомним, ранее сообщалось:

В Харькове в областной детской клинической больнице №1 в реанимации умер 5-летний мальчик из села Волохов Яр Харьковской области, у которого подозревали аппендицит.

Сначала появилась информация, что ребенок скончался в машине скорой помощи. Предварительная причина смерти мальчика – интоксикация организма. Похороны ребенка были запланированы на четверг, 3 июня.