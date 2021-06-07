В Днепре пьяный убил сожительницу на глазах у детей: новые детали

В Днепре пьяный убил сожительницу на глазах у детей / Информатор

В Днепре на улице Лавандовая пьяный мужчина жестоко убил свою сожительницу. Об этом сообщает портал Информатор.

По предварительной версии событий, женщина была в гостях у соседей, когда мужчина пришел в дом и начал ее избивать. Потом обидчик вытащил ее за волосы на улицу и добивал там.

Во дворе играли дети погибшей, поэтому смерть матери произошла на их глазах. Женщина находилась в отношениях с этим мужчиной в районе двух лет.

Нападавшего оперативно задержали сотрудники полиции, в данный момент ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Ведется следствие. Злоумышленнику грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

Место преступления / tg Dnepr_Black

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Напомним, ранее в Хмельницкой области в селе Гатное, в Деражнянском районе, 58-летний мужчина жестко расправился со своей супругой.

Мужчина убил жену да еще и в день ее рождения. После расправы мужчина побежал к соседу и рассказал о трагедии. Правоохранители задержали подозреваемого. санкция которой предусматривает до 15 лет заключения.

До того 69-летний итальянец молотком забил свою спящую супругу — Веру Мудрую, после чего сдался полиции.

Бывший сантехник объяснил, что женщина вымогала у него деньги, которые отправляла детям в Украину, а он был вынужден работать даже на пенсии,