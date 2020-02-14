Убил кочергой и закопал в огороде: в Северной Осетии экс-прокурор жестоко расправился с женой

Убийство произошло в Северной Осетии/ Фото pixabay.com

В Северной Осетии произошло жуткое убийство, в котором подозревают бывшего старшего прокурора Игоря Чельдиева. На территории его загородного участка обнаружили зарытое в земле тело его гражданской супруги, которая пропала месяц назад.

Первой тревогу забила сестра пропавшей женщины, а заявление о том, что женщина исчезла, подавал сам Чельдиев, передает Новая газета.

Во время поисков оперативники обратили внимание на "холмик" возле забора – там и обнаружили погибшую. Чельдиев призналася, что это он закопал женщину, однако утверждал, что она умерла из-за того, что неудачно упала и ударилась головой.

Однако, на теле женщины обнаружили тяжелую черепно-мозговую травму. По предварительной версии, смерть наступила от удара каминной кочергой.

Возбуждено дело об убийстве. Чельдиев уже написал явку с повинной.

Напомним, в оккупированном россиянами Симферополе произошло жуткое убийство – мать зарезала своего семилетнего сына. Женщина, вероятно, пребывала под действием сильнодействующих препаратов.

Тело 7-летнего ребенка нашли в салоне автомобиля вечером в субботу, 8 февраля. На теле мальчика были обнаружены множественные ножевые ранения в области живота и груди. Рядом с машиной с признаками медикаментозного отравления без сознания находилась женщина. Это была мать ребенка.