Кровавое убийство в Киеве: раненый пришел домой и умер

До приезда медиков пострадавший не дожил / Информатор

В ночь на вторник, 11 февраля, в Киеве произошло кровавое убийство. Неизвестный нанес смертельный удар в живот 41-летнему жителю Голосеевского района столицы.

Поножовщина произошла около полуночи недалеко от Столичного шоссе.

Окровавленному мужчине удалось дойти домой. Падчерица пострадавшего вызвала скорую и полицию. Однако, ранение было серьезным - до приезда медиков пострадавший не дожил. Кроме того, он не успел сообщить, как выглядел нападающий.

На данный момент правоохранители разыскивают возможного убийцу или группу злоумышленников.

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Напомним, в Днепре возле клуба Jackson произошла массовая драка с применением холодного оружия. В побоище приняли участие около 30 человек, в результате есть пострадавшие. Кроме того, в баре Laila в центре Одессы в результате поножовщины, которая произошла между представителями разных этнических групп, пострадали шесть человек.