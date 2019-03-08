Резня в центре Одессы: в результате ночной поножовщины в баре ранены шестеро

В центре Одессы произошла поножовщина / xxivek.com.ua

В центре Одессы в результате поножовщины, которая произошла между представителями разных этнических групп, пострадали шесть человек.

Конфликт с применением холодного оружия произошел ночью в баре Laila на углу Дерибасовской и Екатерининской, все пострадавшие были госпитализированы, сообщает Думская.

В сообщении отмечается, что у всех пострадавших — различные колото-резаные раны, в том числе грудной клетки и брюшной полости.

Напомним, ранее сообщалось, что в одесском суде в результате массовой драки задержали 50 человек.