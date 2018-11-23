В одесском суде произошла драка - 50 человек задержано

В Одессе около здания суда произошла масштабная драка, в результате которой полиция задержала 50 человек, в пятницу, 23 ноября, сообщает пресс-служба областной полиции.

Конфликт возник в Приморском районном суде Одессы в ходе судебного заседания между группами поддержки сторон - участников судебного процесса, и немедленно перерос в драку.

"Сейчас 49 человек доставлены в Портофранковское отделение полиции для установления обстоятельств происшествия, после чего их действиям будет дана правовая квалификация", - говорится в сообщении.

Правоохранители также сообщили, что согласно анкетным данным задержанных, большинство из них - уроженцы других городов Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве в ходе конфликта с поножовщиной ранили трех молодых людей.