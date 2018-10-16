В Киеве возле торгового центра произошла массовая драка с поножовщиной: опубликованы фото, видео 18+

Накануне в столице Украины в районе Харьковского массива произошла масштабная драка с поножовщиной.

Соответствующее сообщение и фотоснимки опубликовал портал "Информатор". Согласно обнародованным данным, драка вспыхнула около 16.00 через дорогу от торгово-развлекательного центра New way. Две компании молодых людей − посетители лотереи "Космолот" − не сошлись во мнениях. Быстро вспыхнула драка с использованием холодного оружия. По словам очевидцев инцидента, в происшествии принимали участие около сорока человек.

Также известно, что у кого-то из участников конфликта был пистолет, а на земле были рассыпаны неиспользованные патроны от травматического пистолета. Кроме того, один из мужчин разломал лобовое стекло рядом стоящего автомобиля парковочным столбом. Также на асфальте осталась кровавая "дорожка", ведущая к зданию лотереи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве в ходе конфликта с поножовщиной ранили трех молодых людей.