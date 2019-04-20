Кровавые разборки в Днепре: пьяная драка закончилась поножовщиной, есть раненый

В Днепре устроили кровавые разбоки / xxivek.com.ua

В субботу утром, 20 апреля, в Днепре произошла массовая драка с применением холодного оружия, в результате есть пострадавшие.

Драка произошла возле клуба Jackson, в ней приняли участие около 30 человек, передает Информатор.

В сообщении отмечается, что разборки произошли между людьми афроамериканской и туркменской национальностей. Причиной конфликта стала личная неприязнь, которая возникла на фоне алкоголя.

Во время драки ножевое ранение получил афроамериканец, он получил ранение в области правого бедра, его госпитализировали.

На место происшествия приехали правоохранители и медики. Предполагаемого злоумышленника полиции удалось задержать.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве мужчина до полусмерти "отметелил" соседа из-за громкой музыки.