В центре Киева в метро устроили массовую драку: опубликовано видео

Момент драки / скриншот из видео

В Киеве сотрудникам метрополитена пришлось временно приостановить движение поездов на Оболонско-Теремковской ветке ("синей") - из-за внезапно вспыхнувшей массовой драки между парнями на станции "Майдан Незалежности".

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице Магнолия-ТВ в Instagram.

"Драка в столичном метро. Очевидцы говорят, из-за нее даже задержали движение поездов", - говорится в сообщении.

Как известно по предварительным данным, в результате инцидент пострадавших нет.

Напомним, ранее в Киеве африканец избил цыганку за воровство. До этого в столице Украины мужчина до полусмерти "отметелил" соседа из-за громкой музыки.