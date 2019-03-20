Черная сила: В Киеве африканец избил цыганку за воровство: опубликовано видео

Черный кулак / Pixabay

В Сети появился ролик, в котором запечатлено, как темнокожий мужчина в столице Украины наносить побои цыганке.

Видео было опубликовано в паблике Киев Оперативный. Согласно описанию, подвергшаяся избиению цыганка была карманной воровкой, которую поймали на горячем.

"Это разборка между иностранцем и дамами, которые этого иностранца обворовали. Правильно поступил или надо было дождаться полицию?", − говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Конотопе задержали двух рабовладельцев-цыган.