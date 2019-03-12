Проучил меломана: в Киеве мужчина до полусмерти избил соседа из-за громкой музыки

В Киеве мужчина жестоко избил соседа / ТСН

В Киеве в жилом доме по улице Калнышевского мужчина зверски избил соседа в его квартире за то, что он громко слушал музыку.

На опубликованном видео запечатлено, как сначала в квартиру жертвы звонит женщина и коротко разговаривает с ним, выманивая его в коридор. В это время другой мужчина прячется за открытой дверью, а потом внезапно врывается в квартиру потерпевшего и нападает на него.

Затем жестокое избиение продолжилось в общем коридоре, где нападавший наносил своему оппоненту, в тому числе, удары ногами по голове. После экзекуции избитый мужчина остался лежать на полу, по-видимому не в состоянии подняться на ноги.

Как рассказала в Facebook Елена Лыжина, живущая в этом доме, мужчину жестоко избил его же сосед из-за громкой музыки, которая мешала ребенку.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокости!

По ее словам, пострадавший получил сотрясение, переломы, лишился зубов, но решил не разглашать свое имя из опасений за своих близких.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве гопник жестоко избил ветерана АТО и его жену после замечания в магазине.