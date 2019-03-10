В Киеве гопник жестоко избил ветерана АТО и его жену после замечания в магазине

Гопник атаковал ветерана АТО / Скриншот

В Киеве возле одного из супермаркетов неизвестный жестоко избил ветерана АТО и его жену.

Нападение произошло после того, как супруги сделали замечание в магазине, когда молодой человек материл кассира.

Как сообщает dtp.kiev.ua, 60-летний ветеран АТО и сделал парню замечание, а после того, как супруги вышли из супермаркета, неизвестный догнал их и напал на ветерана.

При этом нападавший использовал кастет, также пострадала и супруга ветерана АТО, которая пыталась защитить своего мужа.

Отметим, что жестокое нападение попало на камеры видеонаблюдения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве возле супермаркета неизвестные выстрелили ребенку в голову.