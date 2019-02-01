В Киеве возле супермаркета неизвестные выстрелили ребенку в голову – СМИ

В Киеве ребенка ранили выстрелом в голову / nr2.ru

В Киеве на Лесном массиве, в пятницу, 1 февраля, возле одного из супермаркетов произошла стрельба, в результате ранение получил ребенок 5 лет.

Как сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники, трое мужчин ранили ребенка на улице Шолом-Алейхема, 17 возле супермаркета АТБ.

По словам свидетелей происшествия, пострадавшего госпитализировали, все мужчины были одеты в темную одежду, возраст около 20 лет.

Позднее стало известно о том, что полиция уже задержала подозреваемых.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве у здания суда расстреляли двоих человек.